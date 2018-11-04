"Трудных" тюменских подростков приобщают к труду

Социальные службы Тюменской области применяют комплекс мер "Точка возврата" для поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Так, "трудных" подростков приобщают к труду: это помогает им заполнить досуг и найти новых друзей.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, комплекс мер "Точка возврата" направлен на организацию продуктивной социально значимой деятельности

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Он реализуется при поддержке "Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" г. Москва. На территории Омутинского района это направление развивает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В рамках проекта были оборудованы мастерские, их оснастили современной техникой. В трудовой мастерской подростки учатся кулинарному и швейному искусству: они смогут сами приготовить себе покушать и привести в порядок одежду, а также изучить профессии повара и швеи. С 1 июля этого года курсы прошли почти 30 человек, среди них не только девочки, но и мальчики.

Слесарная мастерская открылась 1 октября, здесь по программе дополнительного образования "Слесарное дело" уже прошли обучение пять подростков. Юноши своими руками сделали скворечники, которые увезли домой, чтобы весной поставить в своих дворах, а также самостоятельно изготовили скалки.