В Тюмени выбирают лучшую социальную рекламу о профилактике ВИЧ

Региональный этап конкурса социальной рекламы "В ритме жизни" проходит в Тюмени в рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД". Заявки на участие в нем принимаются до 8 ноября включительно.

Участники могут представить социальную рекламу в номинациях "Видеоролик" и "Графика". Материалы должны быть направлены на профилактику распространения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде, пишет "Мегатюмень".

Победителям регионального этапа в направлении видео вручат сертификат на аренду оборудования в Медиарентал Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", а автор лучшего плаката получит графический планшет. Кроме того, работы победителей примут участие в заочном туре всероссийского этапа конкурса, по итогам которого авторы лучших работ будут приглашены на неделю Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД" в Москве.

Зарегистрироваться на конкурс и узнать подробные технические характеристики работ можно на портале АИС Молодежь России.