Многодетные мамы Тюмени не хотят бездельничать в декрете

Центры занятости населения помогают многодетным тюменкам включиться в трудовую деятельность и открыть свое дело. Среди самых востребованных направлений: услуги парикмахерских и салонов красоты, дополнительное образование детей и взрослых, производство верхней одежды, розничная торговля.

Надежда Мульцина из Нижнетавдинского района воспитывает трех детей одна. Чтобы организовать заработок, она открыла парикмахерскую. Финансовую поддержку оказал Центр занятости населения Нижнетавдинского района. Надежда смогла приобрести необходимое оборудование, арендовать помещение. Свое дело помогло женщине самой управлять личным временем, выбирая удобные часы работы, обеспечило её финансовую независимость и возможность воспитывать детей. А парикмахерская стала набирать популярность среди односельчан.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, за 9 месяцев 2018 года при содействии органов службы занятости собственное дело открыли 173 жителя региона.