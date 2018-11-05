Центр занятости помогает тюменцам освоить новые профессии

Обучиться новой профессии безработные тюменцы могут благодаря одной из услуг Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Перечень предлагаемых профессий достаточно широк: каменщик, маляр, стропальщик, токарь, тракторист, флорист, швея, повар, кондитер и другие.

Так, с начала 2018 года специальность парикмахера получили 30 человек, многие их которых еще на этапе обучения трудоустраивались на постоянное место работы. Большинство из них показывают высокий уровень подготовки и не раз были участниками городских проектов.

Как сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в минувшие выходные в Тюмени прошло масштабное мероприятие - "Тюменская марка", на котором несколько человек, обучившихся на парикмахера, показали свое мастерство и провели мастер-классы для всех желающих.

"Я первый раз участвовала в подобном мероприятии, хотя сразу согласилась. У меня достаточно знаний и опыта, чтобы создать прическу любого уровня сложности. Я даже не думала, что благодаря новой профессии передо мной откроются такие возможности", - рассказала Екатерина.

Получить подробную информацию об услуге профессионального обучения и дополнительного профессионального образования вы можете по телефону "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.