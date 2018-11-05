Ялуторовские школьники облагородили дома одиноких пенсионеров

Благодаря проекту, инициированному 15-летней школьницей Александрой Аталыкловой, ялуторовские подростки закупили краску и обновили фасады домов одиноких пенсионеров.

Под руководством Татьяны Евгеньевны Исаковой - руководителя Добровольческого центра, активистом которого девушка является, она написала грант, который представила на областном конкурсе молодёжных инициатив "Под парусом мечты", и… выиграла 12500 рублей. Поддержка хоть и небольшая, но этого хватило, чтобы купить краску, кисти и валики. Адреса пожилых людей, нуждающихся в помощи, школьникам предоставили в городском совете ветеранов.

"Весной я пошла красить своей бабушке забор и вдруг подумала: "А кто поможет тем старикам, у кого нет взрослых внуков или детей?". Так родилась идея моего проекта "От сердца к сердцу", - рассказывает Александра Аталыклова.

Работу Александры оценили не только благодарные хозяева этих домов, но и жюри областного этапа конкурса "Доброволец России-2018". Здесь свой проект девушка представила в октябре - и завоевала победу в номинации "Рождённые помогать". Впереди – заочный тур, итоги которого подведут 5 декабря в столице на Всероссийском форуме добровольцев.

В следующем году школьница планирует направить свой проект "От сердца к сердцу" на помощь малоимущим, пишет "Тюменская область сегодня".