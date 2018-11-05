Дорожные строители в Тюменской области успешно выполняют годовой план

План по ремонту 220 километров автомобильных дорог регионального значения в 2018 году выполняется успешно. Практически выполнены работы по соединению населенных пунктов в Упоровском и Ярковском районах дорогами с щебеночным покрытием. Но наиболее крупные проекты осуществляются в Тюмени.

"Осталось достроить еще три километра восточного обхода вокруг Тюмени и все 55 километров объездной дороги будут закольцованы, соединив федеральные дороги и выезды из города. Это позволит существенно снизить интенсивность движения транзитного транспорта в центре города", - рассказал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

В 2018 году начаты работы по строительству развязки на улице Монтажников в Тюмени и продолжены работы по реконструкции моста через реку Тура на улице Мельникайте с развязкой на Дамбовской. Работы будут продолжены и в следующем году, пишет "Тюменская линия".

На территории Тюменской области продолжается успешная реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", который предполагает ремонт и строительство дорог внутри крупных российских агломераций, добавил он.

"Этому проекта два года и он ведется за счет средств федерального бюджета. В будущем году проект подвергнется корректировке и в него войдут все дороги региона. В 2018 году в рамках проекта отремонтировано 186 километров автомобильных дорог, а на будущий год запланирован ремонт 500 километров областных автомагистралей", - сообщил Андрей Чистяков.