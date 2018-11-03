Тюменские проекты в сфере здравоохранения представили на юбилейном Терапевтическом форуме

Проекты, реализуемые в медицинской сфере Тюменской области, представила на юбилейном десятом Терапевтическом форуме директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова, рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из таких проектов – внедрение информационных технологий в здравоохранение. Результатом деятельности сформированной в 2013 году команды - проектного комитета – стало создание амбулаторной электронной карты пациента поликлиники (2013-2016 год), затем электронной истории болезни стационарного больного.

"Мы создали симуляционный центр, в котором смогли со своими обучающими программами дойти до каждого специалиста поликлиники, больницы, научили их работать в этой системе", - рассказала Инна Куликова.

Свое развитие этот проект нашел также в создании еще одной "ветки" на базе ОКБ №1 – системы учета движения всех ресурсов больницы. Сейчас он распространяется в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и будет поэтапно продолжаться.

Инна Куликова представила результаты внедрения каждого проекта в разных направлениях. В том числе: создание региональной радиологической информационной системы; формирование новой модели медицинской организации; управление качеством и безопасностью медицинской деятельности.