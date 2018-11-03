Ялуторовские подростки поучаствуют в "Игре законов"

Узнать о своих правах и обязанностях ялуторовские подростки смогут в ходе "Игры законов", которая пройдет 6 ноября в Агротехнологическом колледже (Бахтиярова, 53). Мероприятие проведут наставники социального проекта "Шанс" вместе со специалистом подразделения по правам несовершеннолетних и социальным педагогом колледжа.

Ребята также поучаствуют в игре-симуляцию "Ответственность за присвоение чужого имущества или преступление и наказание", где попробуют себя в роли участников судебного процесса, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Студенты разделятся на группы: сторона защиты, обвинения и участники процесса. Разыграется ситуация, где студенты должны будут отстаивать свои права, исходя из роли, которые они будут играть.

"Мы работаем с большой аудиторией по профилактике различных ситуаций, которые проблематичны как для самих подростков, так и для их родителей. Поэтому проигрывание судебного процесса помогает погрузиться в проблему, узнать о последствиях и мерах пресечения со стороны закона. Также иногда обвинение бывает неправомерным, подросток должен уметь защищать себя, отстаивать свои права, чтобы они не были нарушены. Эти знания воспитывают в подростке ответственность, помогают в принятие правильных решений и в осознании последствий, — отметила Любовь Бровко, руководитель социального проекта "Шанс".

"Игра законов" пройдет в четыре этапа: эпиграф о воровстве, история о краже, анализ ситуации и подведение итогов.

В завершении "Игры законов" участники закрепят полученную информацию и пройдут тест на сайте знайправо.рф. Студенты, которые покажут лучшие результаты, получат подарки от организаторов.