В Тюмени пройдет форум для людей с проблемами слуха

Фото группы ВКонтакте "Новый смысл 2018"

Второй этап форума "Новый смысл-2018" для глухих и слабослышащих людей пройдет в Тюмени на базе Института математики и компьютерных наук ТюмГУ (Перекопская, 15А) 10 ноября. Участников ожидают подвижные игры на взаимодействие, доверие, обмен информацией и мотивационные тренинги.

"Молодежь с инвалидностью по слуху нуждается в приобретении новых компетенций, общении, профориентации, получении новых знаний. Мы рассказываем им интересный материал на жестовом языке — для них это самый удобный способ получения информации", — отмечает руководитель проекта Алена Марченкова.

Спикером выступит Сергей Цветков, председатель Института развития образования Ивановской области "Молодые Ивановские Глухие", организатор форумов "Золотое кольцо", эксперт всероссийского молодежного форума Всероссийского общества глухих "Стань лидером" 2016 и 2018 годов. На встрече он расскажет о принципах психологии и педагогики, проведет воркшоп по укреплению командного духа. Также участники смогут познакомиться друг с другом, выявить скрытые таланты, которые пригодятся им в повседневной жизни, и научатся получать удовлетворение от собственной работы.

Напомним, на первом этапе форума, который прошел в октябре, обсуждали финансовую грамотность, социальное предпринимательство и творчество. Также состоялась встреча с фотографом Максимом Слуцким, который рассказал о возможностях в фотоиндустрии для глухих.

Форум глухих и слабослышащих "Новый смысл-2018" стал победителем второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 74 800 рублей.