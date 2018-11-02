Тюменские волонтеры-поисковики заключили соглашение с полицией

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Соглашение о взаимодействии заключили УМВД России по Тюменской области и поисково-спасательный отряд "Белая сова — Тюмень". Полицейские и волонтеры будут сотрудничать при проведении поисковых мероприятий в случаях безвестного исчезновения граждан.

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Белая сова — Тюмень" входит во Всероссийскую ассоциацию "Поиск пропавших детей". Он начал свою деятельность в январе 2016 года. Активисты организации оказывают активную помощь полицейским. В 2018 году волонтеры приняли участие в поиске 32 без вести пропавших.

"Совместными усилиями "Белой совы — Тюмень" и сотрудников органов внутренних дел с начала года установлено 7 без вести пропавших, из них 2 несовершеннолетних", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.