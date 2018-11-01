Тюменские поликлиники и почта меняют график на ноябрьские праздники

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

О режиме работы на время выходных дней ко Дню народного единства сообщают Тюменский филиал Почты России и городские поликлиники Тюмени.

С 3 по 5 ноября изменится график работы тюменских отделений почтовой связи. Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 4 ноября, воскресенье, для всех отделений почтовой связи Тюменской области объявлено выходным днем. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. 5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Что касается учреждений здравоохранения, то 3 ноября поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом будет организована работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ. Узкие специалисты будут работать по графику.

4, 5 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будет осуществлять дежурный врач, также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.