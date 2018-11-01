Суд рассмотрит третье уголовное дело в отношении бывшего ректора ТИУ

В Тюмени в суд направлено еще одно уголовное дело в отношении бывшего ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2015 года Олег Новоселов будучи ректором тогда еще ТюмГНГУ как физическое лицо заключил с ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", учредителем которого является вуз, договор на разработку методики проектирования водоохранных зон в пределах Западно-Сибирской равнины на 3,8 млн рублей. На банковский счет Новоселова было перечислено более 3,3 млн рублей (за вычетом подоходного налога), при этом было установлено, что работы по договору он не выполнял.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Тюменской области, его рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

Напомним, в июне 2017 года Олег Новоселов был осужден на полтора года лишения свободы условно за денежные махинации на должности проректора по научной работе ТюмГНГУ. За несколько дней до этого он был снят с должности ректора ТИУ. В декабре 2017 года ему был вынесен приговор по еще одному уголовному делу — за превышение должностных полномочий на посту ректора он также получил полтора года условно.