В "Олимпийской ребячке" пройдет учеба для лидеров добровольческого движения на обучающей смене

Областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения пройдет в тюменском детском центре "Олимпийская ребячка" с 1 по 4 ноября.

Более 300 участников со всех районов Тюменской области будут задействованы в мероприятиях на шести площадках. Ребята обменяются опытом и почерпнут новые знания о патриотическом, профилактическом, медицинском, событийном добровольчестве и гражданской активности РДШ. Отдельным курсом пройдет обучение для руководителей добровольческих объединений Тюменской области.

Торжественная церемония открытия смены лидеров добровольческого движения Тюменской области состоится 1 ноября в 16:00. Затем пройдет презентация опорных центров развития добровольческой деятельности в формате выставки, муниципальных центров и штабов в вузах.

Следующие дни будут насыщены различными событиями и занятиями. Каждое утро для участников будет проходить флешмоб-зарядка, а по вечерам – традиционные огоньки с неформальным общением и обменом впечатлениями.

2 ноября начнутся образовательные блоки по направлениям добровольческой деятельности. Также будет организована работа образовательных площадок в рамках третьего модуля регионального комплексного проекта "Школа волонтера", который стартовал 13 октября

В третьем модуле в числе экспертов выступят оператор конкурса "Доброволец России - 2018" по УрФО, заместитель директора Ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала" Арина Выводнова, сертифицированный бизнес-тренер международного образца, HR-менеджер Олимпиады студентов "Я - профессионал", модератор форума "Территория Смыслов на Клязьме" (г. Москва) Валерия Вилисова, координатор Свердловского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Павел Чигвинцев и другие.

На 3 ноября запланирован круглый стол для руководителей муниципальных центров развития добровольчества и волонтерских штабов в вузах. Помимо образовательных блоков, ребята поучаствуют в тематических квестах. А после подведения итогов состоится торжественное закрытие областной обучающей смены.