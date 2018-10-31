Тюменская область первая среди регионов запустила скрининговую программу колоректального рака

Вопросы развития онкологической службы обсудили представители медицинского сообщества на IX Всероссийской научно-практической конференции в Казани, посвященной стратегиям снижения смертности населения от онкологических заболеваний. Мероприятие объединило организаторов здравоохранения, онкологов, радиологов, терапевтов, цитологов и акушеров-гинекологов со всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Заведующий отделением эндоскопии тюменского "Медицинского города" Евгений Десятов рассказал об эффективности скрининга колоректального рака в Тюменской области. Заведующий отметил, что наш регион стал первым субъектом Российской Федерации, который внедрил эту программу и получил первый опыт.

"В первую очередь задача скрининга заключается в выявлении предопухолевой патологии. За три года работы скрининговой программы колоректального рака в нашем регионе мы имеем достаточно оптимистичные результаты.

На базе МКМЦ "Медицинский город", выявляемость злокачественных и доброкачественных образований составляет 25,5%. Очень важно отметить, что из этого количества людей только 1,5% — это пациенты, которым диагностируют рак на ранней стадии, а остальные 24% — люди с доброкачественными образованиями", — подчеркнул Евгений Десятов.

Доброкачественные образования прямой кишки имеют свойство озлокачествления в течение нескольких лет, но благодаря скринингу их удается диагностировать и вовремя удалить, что позволяет пациенту избежать онкологического заболевания данной локализации.

Стоит отметить, что люди с доброкачественными образованиями чаще всего не жалуются на самочувствие и считают себя абсолютно здоровыми, поэтому врачи регулярно напоминают о важности профилактики.

В пресс-службе ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" напоминают, что пройти скрининг колоректального рака методом колоноскопии могут жители Тюменской области в возрасте от 40 до 65 лет (при положительном тесте кала иммунохимическим методом на скрытую кровь). Для этого необходимо обратиться к терапевту или в кабинет раннего выявления заболеваний в поликлинике по месту жительства.