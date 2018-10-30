"ЭР-Телеком" выступил партнером цифрового форума и выставки "ИНФОТЕХ-2018" в Тюмени

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренды "Дом.ru", "Дом.ru Бизнес"), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, принял участие в XI цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2018" в Тюмени и презентовал решения для "Умного города" на основе собственной сети Промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).
Эксперты компании поделились отраслевым опытом применения, провели консультации и демонстрацию IIoT-решений и продуктов в действии с отображением параметров мониторинга в режиме реального времени. Такие сервисы уже можно применять для цифровой трансформации производства, бизнес-объектов и городской инфраструктуры.
Заместитель директора по b2g "ЭР-Телеком Холдинг" Илья Васкецов выступил с докладом на тему "Сеть промышленного Интернета вещей". Он рассказал про IIoT решения на основе технологии LoRaWAN, разработанных для применения в системах управления городской инфраструктурой и ЖКХ, а также IoT – контроля объектов. В докладе были представлены подтвержденные кейсы по реализации таких проектов, как "Умное городское освещение".
"Мы продемонстрировали всем участникам, как работает сеть и устройства Интернета вещей на примере датчиков движения, подтопления, дыма, открытия и закрытия дверей, климатического контроля. Такие сервисы актуальны для промышленных производств, предприятий энергетики и ЖКХ, бизнеса, городских служб, так как помогают организовать удаленный мониторинг объектов, предиктивное обслуживание оборудования, повысить безопасность труда и уровень комфорта проживания в городской среде", - комментирует директор по b2b филиала "Дом.ru Бизнес" в Тюмени Иван Куфтарев.
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