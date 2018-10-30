Альбина Ахатова озадачила тюменских "масонов"

Фото Янины Весниной

Подготовка олимпийских спортсменов объединяет в себе огромную область знаний: это и менеджмент, и медицина, и психология, и даже юриспруденция. Заглянуть за кулисы олимпийской сборной смогли участники восьмой игры #MassOnClub - "Вместе к победе!". Главной гостьей и автором вопросов стала олимпийская чемпионка, обладательница пяти олимпийских медалей и одна из лучших биатлонисток за всю историю этого вида спорта - Альбина Ахатова.

Все сборы от игры, как всегда, ушли в пользу Тюменского отделения "Российского детского фонда". Согласно их отчёту перед благотворителями, за 7 игр было собрано 170 тысяч рублей. Все деньги пошли на улучшение качества жизни детей из неполных или многодетных социально незащищенных семей юга области.

"Игра была непростая, и количество вопросов, так и не "взятых" игроками, приблизилось к историческому максимуму, - рассказывает один из судей ареопага, депутат тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Но те знания и опыт, который получили игроки, разгадывая представленные Альбиной Ахатовой кейсы, получились настолько жизненными и интересными, что их польза неоспорима".

Лучшей загадкой вечера игроки признали заданный главной гостьей вопрос о спортивной психологии, который звучал следующим образом:

"По словам золотой олимпийской медалистки и гимнастки Шэннон Миллер, физической подготовки для спорта недостаточно – большую роль играет другой фактор. Особенно когда речь идет о лучших из лучших. Все участники Олимпийских игр очень талантливы. Все много тренируются. Все выполняют нужный объем работы. Золотых медалистов от серебряных отделяет лишь "ОНА". О чём идёт речь?"

Это задание, как и вопрос с "чёрным ящиком", в котором лежала настоящая золотая олимпийская медаль, привезённая Альбиной Ахатовой из Турина, осталось неразгаданным игроками. Это ещё раз подтвердило, что спорт высоких достижений требует от победителей не только колоссальных физических нагрузок, но и всестороннего развития личности.

В перерывах между играми участники #MassOnClub смогли прикоснуться к олимпийскому биатлонному серебру Нагано, а также получить автограф от обладательницы медалей.

Следующая игра клуба пройдёт 13 ноября. Ее главным гостем станет Борис Белозеров - самый молодой обладатель Хрустальной совы телевизионной версии "Что? Где? Когда?". Борис как один из лучших капитанов клуба не только составит вопросы к ноябрьской игре "масонов" на тему "Битва поколений", но и поделится своим обширным опытом командной работы.