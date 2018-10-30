В Тюменской области предприятие погасило миллионный долг перед работниками после вмешательства прокуратуры

Информация о невыплате заработной платы на одном предприятий в Викуловском районе Тюменской области поступила в прокуратуру в сентябре этого года.

Было установлено, что в ЗАО "Экос" была задолженность за июль и август 2018 года перед 43 работниками на сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратура возбудила против генерального директора административное дело по факту повторной невыплаты заработной платы и внесла представление об устранении нарушений закона. По сообщению прокуратуры Викуловского района, задолженность по оплате труда на сегодняшний день погашена в полном объеме.