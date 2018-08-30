Тюмень за день: 30 августа

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Тюмень выйдет на экологический субботник

1 сентября в 12 часов в Тюмени состоится ставший уже традиционным Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия". В субботнике "Зеленая Россия" принимает участие вся страна, и это событие уже по праву стало самым массовым экологическим мероприятием в новейшей истории России.

Детские нейрохирурги ФЦН Тюмени провели более 400 операций с начала года

Около 400 высокотехнологичных операций провели с начала 2018 года в детском отделении Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Помощь по всем видам нейрохирургической помощи здесь оказывают пациентам от рождения до 18 лет.

В Тюменской области в ближайшие дни возможны заморозки

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 августа по 2 сентября на юге Тюменской области ожидаются заморозки до -3 °С.

Топ мероприятий на ближайший уикенд: фестиваль красок, День нефтяника и 1 сентября

Всероссийский фестиваль красок, вечеринки в честь Дня нефтяника, праздничная программа в День знаний, Фестиваль счастливых семей и десятки не менее интересных мероприятий пройдут в Тюмени в предстоящий уикенд. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

На Цветном бульваре открылся инфопарк, посвященный Тюменской области

В областной столице 30 августа открылся инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область". В честь открытия для первых гостей провели экскурсию по объекту, куратор проекта Ольга Петрушина рассказала о задумке проекта – признании области в любви и презентовала гостям площадку.