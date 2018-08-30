Александр Моор: в Заводоуковске будут преподавать иностранный язык по программам МГИМО

Фото пресс-службы правительства Тюменской области

Учащиеся новой школы, которая готовится к открытию в микрорайоне "Южный" в Заводоуковске, смогут изучать иностранный язык по программам МГИМО. По словам врио губернатора Тюменской области Александра Моора, такая возможность важна для экономики региона и подготовки квалифицированных специалистов.

"Предварительные договоренности с московским вузом уже есть. Первым делом обучение, конечно, пройдут наши педагоги. После этого мы сможем обеспечить подготовку тюменских ребят по иностранным языкам с применением международных стандартов", - подчеркнул Александр Моор во время посещения объекта.

Врио губернатора также добавил, что попросил коллектив новой школы сформулировать ему предложения по наполнению учреждения образования необходимым оборудованием, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Добавим, что "Южный" относительно новый микрорайон Заводоуковска. На его территории подготовлено свыше 900 участков под индивидуальное жилищное строительство. Возможностью получить здесь бесплатно землю под будущий дом могут воспользоваться многодетные семьи, в том числе переселенцы с Ямала. Микрорайон активно развивается, поэтому школа для многих его жителей стала долгожданным объектом.