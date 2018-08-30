Топ мероприятий на ближайший уикенд: фестиваль красок, День нефтяника и 1 сентября

Всероссийский фестиваль красок, вечеринки в честь Дня нефтяника, праздничная программа в День знаний, Фестиваль счастливых семей и десятки не менее интересных мероприятий пройдут в Тюмени в предстоящий уикенд. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Всероссийский фестиваль красок

Три часа танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и тысячи людей в белом. Здесь будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок, ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой! Предусмотрена зона развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус. Приходить лучше в белом. Со своей краской — нельзя.

Когда: 31 августа в 17:00 до 20:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Вход свободный (стоимость краски 150 рублей за 100 грамм)

Фестиваль волшебных шаров

Завораживающий фестиваль: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки. В это же время на сцене фестиваля виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей захватывающим представлением, наполненным сложными трюками. Напомните друг другу в этот вечер, что чудо среди нас!

Когда: 31 августа с 21:00 до 22:00

Где: стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22)

Вход свободный!

Школьный базар

Здесь на одной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой "кошелек".

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Open-air мастер-класс по свинговым танцам

Летняя серия бесплатных занятий свинговыми танцами от школы "Дом танцев" во дворе музея. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Когда: 31 августа

Где: музей "Усадьба Колокольниковых"

Вход свободный!

Вечеринка День нефтяника

Можно прийти в костюме владельца вышки, а можно — в каске. Те, кто добывает главную статью российского экспорта, — этот вечер для вас. В программе: углеводородные танцы, веселье в честь черного золота и море призов.

Когда: 31 августа в 20:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 200 рублей

Мастер-класс по полимерной глине "Брошки в форме зверюшек"

На свой выбор ты сможешь сделать любого из предложенных для тебя зверюшек из полимерной глины. После прохождения тепловой обработки полученное изделие удивит яркими переливами красок и будет радовать долгое время.

Материалы: полимерная глина; инструменты для работы с полимерной глиной; печь для запекания работ; фурнитура. В конце мастер-класса ты сможешь забрать сделанную брошку с собой и радоваться ей очень долгое время. Продолжительность: 1,5 час. Высококачественный кофе, ароматный китайский чай и кондитерские сладости в неограниченном количестве прилагаются. Запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 31 августа в 18:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 650 рублей

Показ киноновинки "Апгрейд" / "Upgrade" (2018)

Грей Трэйс — ретроград в мире прогрессивного киберпанка: в недалеком будущем, где разнообразные технологии участвуют во всех аспектах человеческой жизни, он предпочитает работать руками - он чинит и восстанавливает старые машины. Но однажды попав в автомобильную аварию, он оказывается парализован ниже шеи. В полном отчаянии Грей соглашается поставить себе экспериментальный имплант Stem, который может полностью восстановить подвижность...

Изобретательная малобюджетная фантастическая кинокартина из Австралии, от сценариста "Пилы" и создателей фильма "Прочь", заставляет в очередной раз убедиться, что жанровое кино и в 2018-м способно удивлять. Смелое сочетание "Бегущего по лезвию" и "Черного зеркала". Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 31 августа в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 200 рублей

Фестиваль уличной культуры Follow Us Fest

Follow Us Fest — это музыка в твоих ушах, это одежда, которую ты носишь, это расписанные стены, что приковывают твоё внимание, это то, как ты двигаешься на танцполе.

FUF – это твой культурный центр. Организаторы собрали активно набирающих популярность художников, музыкантов, магазины стритвира, независимые творческие объединения, чтобы изменить отношение людей к уличной культуре Тюмени.

Когда: 1 сентября в 16:00

Где: ул. 50 лет Октября, 206а

Стоимость: бесплатно днём, после 20:00 — 200 или 300 рублей

Праздник в честь Дня знаний

ТРЦ "Остров" подготовил для тюменцев много всего интересного: концертную программу с конкурсами и призами; мастер-классы от Конфетологии и от Drive fitness; танцы, аквагрим, фото с любимыми героями и многое другое.

Когда: 1 сентября в 16:00

Где: ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67)

Вход свободный!

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