УСТЭК ищет возле школ и детсадов открытые люки и проседание грунта

Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания усилила контроль за объектами системы теплоснабжения, расположенными вблизи образовательных учреждений.

Оперативные бригады осматривают территории школ и детсадов на предмет открытых люков и проседания грунтов. Дополнительной проверке подлежат оборудование и сети внутри тепловых камер.

Профилактические меры приняты для обеспечения безопасности пути следования детей и их родителей в сады и школы.

УСТЭК напоминает, тепловые камеры и трубопроводы являются опасными производственными объектами. Во избежание несчастных случаев взрослым следует пресекать игры детей в непосредственной близости к инженерным системам.

В случае обнаружения признаков повреждения теплотрасс необходимо сообщать об этом специалистам call-центра по телефону 38-62-00. Информацию также можно оставить в разделе "Сообщить о проблеме" на официальном сайте УСТЭК.

А детям лучше напомнить о правилах безопасности: