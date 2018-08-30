УСТЭК ищет возле школ и детсадов открытые люки и проседание грунта

11:59 30 августа 2018
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Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания усилила контроль за объектами системы теплоснабжения, расположенными вблизи образовательных учреждений.

Оперативные бригады  осматривают территории школ и детсадов на предмет открытых люков и проседания грунтов. Дополнительной проверке подлежат оборудование и сети внутри тепловых камер.

Профилактические меры приняты для обеспечения безопасности пути следования детей и их родителей в сады и школы.

УСТЭК напоминает, тепловые камеры и трубопроводы являются опасными производственными объектами. Во избежание несчастных случаев взрослым следует пресекать игры детей в непосредственной близости к инженерным системам.

В случае обнаружения признаков повреждения теплотрасс необходимо сообщать об этом специалистам call-центра по телефону 38-62-00. Информацию также можно оставить в разделе "Сообщить о проблеме" на официальном сайте УСТЭК.

А детям лучше напомнить о правилах безопасности:

Теги: безопасность , детсады , теплоснабжение , теплотрасса , УСТЭК , школы
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