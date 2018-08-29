Бесплатные билеты на громкую вечеринку разыгрывает "Афиша Тюмень | КтоКуда72"

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустило в социальных сетях розыгрыши билетов на вечеринку "Городское посвящение в студенты", которая состоится 22 сентября.

Шанс посетить громкую тусовку совершенно бесплатно имеют подписчики группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" во "ВКонтакте" и аккаунта проекта в Инстаграме.

Конкурс в Инстаграме продлится до 31 августа. Один победитель получит на руки два билета, позволяющих бесплатно пройти на вечеринку. Чтобы принять участие, необходимо быть подписанным на аккаунт, поставить "лайк" к публикации о розыгрыше и отметить в комментариях 3 друзей. Кому повезет, определят с помощью генератора случайных чисел.

Во "ВКонтакте" розыгрыш продлится до 31 августа. Победитель получит два билета на вечеринку. Условия участия следующие: нужно подписаться на группу, сделать репост конкурсного поста с любым комментарием на своей странице и оставить комментарий в группе под постом. Победителя также определят с помощью специального приложения.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.