Туристический потенциал Тюменской области представят на международной выставке "Отдых - 2018"

Делегация Тюменской области примет участие в международной туристической выставке "Отдых - 2018", которая пройдет в комплексе "Экспоцентр" в Москве 11-13 сентября. Участники презентуют туристические возможности региона, доступные отдыхающим в зимний период.

В состав делегации войдут представители Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, которые познакомят гостей с историей и достопримечательностями своих городов. Стенд, подготовленный Агентством туризма и продвижения Тюменской области, будет интерактивным и оформленным в тематике зимней сказки.

Посетители узнают о выдающихся личностях, чья жизнь была связана с тюменской землей, в том числе и о писателе Петре Ершове, авторе всемирно известной сказки "Конек-Горбунок", мотивы которой также будут отражены на стенде.

Все желающие в VR-очках смогут "погулять" по Тобольскому кремлю и туристическому комплексу "Абалак". 3D-метки "расскажут" об охоте и рыбалке, промышленности и архитектуре Тюменской области.

Зимой в Тюменской области популярны традиционные для этого времени года русские забавы: катание на горках, санях и лыжах, отдых на горячих источниках. Подробнее об этом расскажут посетителям выставки на стенде региона. Кроме того, гости узнают о царской охоте, "Императорском маршруте", музее Николая II и других тюменских "изюминках".

В течение трех дней на площадке Тюменской области можно будет приобрести сувенирную продукцию и туристические путевки, а также принять участие в мастер-классах по лепке сибирских пельменей и изготовлению брелоков из меха, ведь пушнина издавна считалась главным богатством Сибири. Гости выставки смогут попробовать на дегустации тюменские угощения и бесплатно отправить открытки друзьям в любую точку страны.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru/. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

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Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.