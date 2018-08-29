Тюмень за день: 28 августа

Жители Тюмени купили более 2000 билетов в театр кукол

25 августа в Тюменском театре кукол официально открыли билетные кассы. В этот день, а также 26 августа зрители смогли приобрести билеты со скидкой на спектакли с сентября по ноябрь. Всего более двух тысяч билетов было реализовано за эти дни.

IGOLKAmarket соберет в Тюмени двести дизайнеров и производителей экопродукции

Маркет-фестиваль IGOLKAmarket-2018 пройдет в Тюменском технопарке 8 и 9 сентября с 12:00 до 19:00. Организаторы гарантируют яркий микс свежих впечатлений и полезных приобретений, атмосферу творчества и красоты.

18 тюменских подростков с аутизмом научат самостоятельности

4 сентября начинает работу учебно-тренировочная квартира для ребят с нарушениями развития и аутизмом. Проект реализует общественная организация "Открой мне мир" при поддержке Фонда президентских грантов.

В августе грибами отравились одиннадцать тюменцев

С 1 по 24 августа 11 жителей Тюменской области отравились грибами (август прошлого года – 4). Всего с начала сезона сбора грибов (с апреля) в регионе зарегистрировано 14 таких случаев: 3 в Тюменском районе и 11 - в Тюмени.

Мероприятия сентября для детей: чемпионат по собиранию пазлов, мультики и премьеры в Театре кукол

В сентябре юные тюменцы смогут посетить праздник в честь Дня знаний, увидеть новый мультфильм и посмотреть премьерные спектакли в Театре кукол. Проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий сентября, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

В Тюмени пройдет батл молодых избирателей

Баттл избирателей состоится в Тюмени в среду, 29 августа. Знание правил голосования в этот день проверят две команды: 18-летних избирателей и творческой молодежи города.