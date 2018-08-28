18 тюменских подростков с аутизмом научат самостоятельности

4 сентября начинает работу учебно-тренировочная квартира для ребят с нарушениями развития и аутизмом. Проект реализует общественная организация "Открой мне мир" при поддержке Фонда президентских грантов.

На площадке учебно-тренировочной квартиры специалисты будут адаптировать подростков с нарушениями в развитии к жизни в социуме, учить их самостоятельности в быту путем тренировки в реальных условиях. В этом учебном году обучение будут проходить 18 студентов, организаторы создадут 6 групп по 3 человека.

Семьи,в кторых есть дети с нарушениями развития и аутизмом, зачастую не способны самостоятельно, без специальных методик дать им самое важное – жизненную компетенцию из-за недостатка знаний или же гиперопеки.

В ходе учебы ребята приобретут навыки передвижения на общественном транспорте, отработают правила поведения при посещении общественных мест, совершение покупок с посещением магазина, а также бытовые навыки – приготовление пищи, уборка квартиры, планирование распорядка дня и досуга.

"Подобное обучение не эффективно в условиях реабилитационного центра и возможно только в условиях реального жизненного пространства человека – квартиры, - объясняет организатор проекта Маргарита Суворова. - В нашем проекте мы сформируем рабочую модель центра пошагово - от обучения кадров до реализации в тестовом режиме, а затем и в качестве стажировочной площадки для юга области".

В результате реализации проекта появится инновационная для нашего региона технология обучения подростков жизненной компетенции в практических условиях учебно-тренировочной квартиры, которая впоследствии может стать стартом для развития сопровождаемого проживания ребят, а также может тиражироваться в другие населенные пункты Тюменской области. Кроме того в рамках "клуба выходного дня" на учебно-тренировочной квартире будут проходить досуговые мероприятия для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития – мастер-классы, музыкальные гостиные.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области