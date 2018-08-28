IGOLKAmarket соберет в Тюмени двести дизайнеров и производителей экопродукции

Маркет-фестиваль IGOLKAmarket-2018 пройдет в Тюменском технопарке 8 и 9 сентября с 12:00 до 19:00. Организаторы гарантируют яркий микс свежих впечатлений и полезных приобретений, атмосферу творчества и красоты.
В выставке примут участие более 200 творческих мастерских, дизайнеров, производителей экопродукции из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Тольятти и других городов.
Многие из них впервые приедут в город, чтобы познакомить тюменцев со своей авторской продукцией.
Формат фестиваля отлично работает на развитие любого творческого стартапа: участники получат возможность заявить о своем бренде и повысить его узнаваемость в социальных сетях, в живую пообщаться с аудиторией, организовать продажи в рамках выставки.
А гости фестиваля интересно и насыщенно проведут уикенд. И с пользой, поскольку одно из направлений осенней IGOLKAmarket — самое что ни на есть трендовое: здоровый образ жизни и правильное питание.
Выставка-маркет будет состоять из нескольких блоков:
Зона дизайна
В этом оазисе эстетики и уюта гости найдут самую разную продукцию от творческих мастерских: подарки ручной работы, одежду и аксессуары, невероятной милоты предметы для быта и интерьера, стильные цветочные композиции;
Фуд-зона
Здесь участников и гостей ждут экопродукты и веганские сладости: натуральные сыры, урбечи, кофе, ореховые пасты, мед, пастила, фруктовые чипсы и другие экоснеки. Рай для любителей вкусно перекусить, не нарушая принципов правильного питания;
Beauty-зона
Зона красоты порадует услугами визажистов, стилистов, имиджмейкеров, мастеров мехенди, массажистов. И авторской продукцией производителей органической косметики;
Baby-зона
Baby-маркет будет представлен экологичными игрушками и развивающими играми, текстилем, гнёздышками и кроватками для самых маленьких крох.
Малыши отлично проведут время на детской игровой площадке.
Гостей фестиваля традиционно ждут живая музыка, фотозона. Ярким акцентом проекта станет Siberian Fashion Show — модный показ моделей сезона весна-лето 2018 от российских дизайнеров.
За новостями о фестивале можно следить в группах IGOLKAmarket в соцсети в "ВКонтакте" и Instagram
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru