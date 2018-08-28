IGOLKAmarket соберет в Тюмени двести дизайнеров и производителей экопродукции

Маркет-фестиваль IGOLKAmarket-2018 пройдет в Тюменском технопарке 8 и 9 сентября с 12:00 до 19:00. Организаторы гарантируют яркий микс свежих впечатлений и полезных приобретений, атмосферу творчества и красоты.

В выставке примут участие более 200 творческих мастерских, дизайнеров, производителей экопродукции из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Тольятти и других городов.

Многие из них впервые приедут в город, чтобы познакомить тюменцев со своей авторской продукцией.

Формат фестиваля отлично работает на развитие любого творческого стартапа: участники получат возможность заявить о своем бренде и повысить его узнаваемость в социальных сетях, в живую пообщаться с аудиторией, организовать продажи в рамках выставки.

А гости фестиваля интересно и насыщенно проведут уикенд. И с пользой, поскольку одно из направлений осенней IGOLKAmarket — самое что ни на есть трендовое: здоровый образ жизни и правильное питание.

Выставка-маркет будет состоять из нескольких блоков:

Зона дизайна

В этом оазисе эстетики и уюта гости найдут самую разную продукцию от творческих мастерских: подарки ручной работы, одежду и аксессуары, невероятной милоты предметы для быта и интерьера, стильные цветочные композиции;

Фуд-зона

Здесь участников и гостей ждут экопродукты и веганские сладости: натуральные сыры, урбечи, кофе, ореховые пасты, мед, пастила, фруктовые чипсы и другие экоснеки. Рай для любителей вкусно перекусить, не нарушая принципов правильного питания;

Beauty-зона

Зона красоты порадует услугами визажистов, стилистов, имиджмейкеров, мастеров мехенди, массажистов. И авторской продукцией производителей органической косметики;

Baby-зона

Baby-маркет будет представлен экологичными игрушками и развивающими играми, текстилем, гнёздышками и кроватками для самых маленьких крох.

Малыши отлично проведут время на детской игровой площадке.

Гостей фестиваля традиционно ждут живая музыка, фотозона. Ярким акцентом проекта станет Siberian Fashion Show — модный показ моделей сезона весна-лето 2018 от российских дизайнеров.

За новостями о фестивале можно следить в группах IGOLKAmarket в соцсети в "ВКонтакте" и Instagram

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