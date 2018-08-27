Около 12 тысяч первоклассников придут в школы Тюмени 1 сентября

18:00 27 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В День знаний, 1 сентября, во всех общеобразовательных учреждениях города Тюмени пройдут торжественные линейки. В этом году за школьные парты сядут свыше 95 000 учеников, около 12 000 из них – первоклассники.

Учебный год для тюменских школьников начнется с "Урока России". В формате открытых дискуссий педагоги вместе с учениками поговорят об истории нашей страны и родного края, героических поступках земляков, достижениях региона и Отечества.

Также уроки знаний будут посвящены профессиональному самоопределению. В рамках всероссийского проекта "ПроеКТОриЯ" для учеников старших классов пройдут тематические классные часы "Твоя профессиональная траектория: Определись. Работай. Реализуй. Выбери".

Выбор тематики классных часов определяется на основе интересов и потребностей детей, подчеркивают в департаменте образования.

Теги: День знаний , образование , первоклассники
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