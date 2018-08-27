Жители Тюмени могут попробовать выпечку и блюда из школьного меню

Гастрономическая площадка "Школьная перемена" работала в Тюмени 25 августа в выставочном центре на улице Севастопольской.
Все желающие могли продегустировать блюда, которые Комбинат школьного питания "Центральный" будет поставлять в 2018-2019 учебном году в школьные столовые. На пробу гостям предложили разноцветные котлеты "Светофор", биточки с кальмаром, берлинеры с глазурью, донатсы с посыпкой, маффины со свежими фруктами и многое другое.
Еще одна такая возможность горожанам представится 9 сентября на площадках фестиваля "Тюменская осень". В этот день с 9 до 17 часов, помимо горячей ароматной выпечки и свежего меда, можно будет попробовать блюда из школьного меню.
АО "Комбинат школьного питания "Центральный" осуществляет свою деятельность на территории города с 1987 года и является крупным специализированным предприятием. В 2017-2018 учебном году КШП обеспечивал питанием 70 тысяч школьников ежедневно. Отличительной особенностью меню КШП является 20-тидневный цикл, что позволяет разнообразить рацион горячих завтраков. Меню учащихся составлено с учетом требований Санитарных норм и вкусовых предпочтений юных потребителей, отмечают в городском департаменте потребительского рынка.
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