Жители Тюмени могут попробовать выпечку и блюда из школьного меню

Гастрономическая площадка "Школьная перемена" работала в Тюмени 25 августа в выставочном центре на улице Севастопольской.

Все желающие могли продегустировать блюда, которые Комбинат школьного питания "Центральный" будет поставлять в 2018-2019 учебном году в школьные столовые. На пробу гостям предложили разноцветные котлеты "Светофор", биточки с кальмаром, берлинеры с глазурью, донатсы с посыпкой, маффины со свежими фруктами и многое другое.

Еще одна такая возможность горожанам представится 9 сентября на площадках фестиваля "Тюменская осень". В этот день с 9 до 17 часов, помимо горячей ароматной выпечки и свежего меда, можно будет попробовать блюда из школьного меню.

АО "Комбинат школьного питания "Центральный" осуществляет свою деятельность на территории города с 1987 года и является крупным специализированным предприятием. В 2017-2018 учебном году КШП обеспечивал питанием 70 тысяч школьников ежедневно. Отличительной особенностью меню КШП является 20-тидневный цикл, что позволяет разнообразить рацион горячих завтраков. Меню учащихся составлено с учетом требований Санитарных норм и вкусовых предпочтений юных потребителей, отмечают в городском департаменте потребительского рынка.