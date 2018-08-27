Около тысячи жителей Тюменской области проверили свой статус в мобильных пунктах "Тест на ВИЧ. Экспедиция"

970 жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ "Тест на ВИЧ. Экспедиция". У 21 из них было выявлено подозрение на ВИЧ-инфекцию. Им предстоит пройти тщательное обследование после которого будет выставлен или отвергнут диагноз ВИЧ-инфекция, в случае необходимости назначено лечение.

Мобильные лаборатории по тестированию на ВИЧ работали четыре дня в четырех тюменских городах: Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме.

В дни акции горожанам устроили настоящие праздники здоровья. В каждом месте базирования мобильной лаборатории экспресс-тестирования на ВИЧ Министерства РФ работали Палатки здоровья, в котором люди могли измерить давление, узнать уровень сахара и холестерина крови, пройти обследования у маммолога, дерматолога, сделать флюорограмму. Но праздник был бы не праздником, если бы его не сопровождали веселая музыка и замечательные концертные номера, увлекательные флеш-мобы, проводимые волонтерами и познавательные мероприятия с участием психологов.

"Мы с удовольствием поддержали акцию "Тест на ВИЧ", которую проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации, - отметила Инна Борисовна Куликова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, открывая акцию. - Всем известно, что ранняя диагностика этого заболевания у человека дает ему возможность затормозить развитие болезни, жить активно, не заражая других. Об этом мы постоянно говорим – каждый уважающий себя человек должен один раз в год проходить этот тест и не видеть в этом чего-то зазорного".

Напомним, что ВИЧ-инфекция перестала быть смертельной инфекцией, теперь это контролируемое хроническое заболевание. Если вовремя его выявить, выполнять все рекомендации врача, регулярно принимать антиретровирусную терапию, то человек с ВИЧ-инфекцией будет жить почти столько же, как и человек без этого заболевания.

В палатках здоровья 131 женщина прошла экспресс-осмотр у онколога, в 6 случаях были выявлены подозрения на новообразования. Женщинам даны рекомендации по дальнейшему обследованию.

Осмотр у дерматолога прошли 89 тюменцев, в 40% случаев выявлены доброкачественные новообразования, а одному человека рекомендовано обследоваться в связи с подозрением на злокачественное новообразование.

Также у 4 тюменцев выявлено подозрение на туберкулез, более 100 узнали о своем повышенном давлении, а 35 тюменцам врачи рекомендовали встретиться с эндокринолоом в связи с повышенным уровнем сахара в крови.

На церемонии закрытия акции, прошедшей 24 августа на площади 400-летия Тюмени, Тюменская область передала флаг Всероссийской акции "Тест на ВИЧ. Экспедиция" Курганской области, как символ объединения российских регионов перед проблемой распространения ВИЧ/СПИД, сообщает пресс-служба Центра профилактики и борьбы со СПИД.