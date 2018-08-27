Депутаты облдумы поблагодарили тюменцев за активную жизненную позицию

В тюменском центре "Семья" наградили участников первого Открытого форума активных граждан "Мы вместе". \

Форум проводился с целью выявления, обобщения и распространения лучших практик работы негосударственных организаций по предоставлению услуг гражданам. В его работе приняли участие около 800 представителей общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, члены общественных советов, а также просто активные горожане.

На торжественной мероприятии депутаты облдумы Владимир Столяров и Елена Кашкарова отметили благодарственными письмами лучшие социально ориентированные некоммерческие проекты.

Приветствуя участников церемонии, региональный координатор партийного проекта партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда" Владимир Столяров сказал, что название форума "Мы вместе" указывает на такое состояние общества, когда ему "по плечу" решение любых проблем. Благодаря совместным усилиям и взаимодействию органов государственной власти и общественных организаций в Тюменской области реализуются множество важных и нужных проектов для самых разных категорий наших граждан.

"Уверен, что благодаря активности общественников в нашем регионе не осталась без внимания ни одна из проблем, решение которых требует время и общество", - резюмировал Столяров.

Среди награжденных - Анастасия Левинова, руководитель регионального благотворительного движения "Подари ребенку праздник". На форуме организация она представляла проект для детей с особенностями здоровья "Лыжи мечты". С 2015 года более 60 детей прошли курс обучения на базе центра "Воронинские горки" и теперь успешно катаются на лыжах. Комментируя своё участие в форуме, Анастасия поблагодарила его организаторов за возможность рассказать о своей организации, ее работе и достижениях.

Председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России", координатор федерального партийного проекта партии "Единая Россия" "России важен каждый ребенок" и регионального партийного проекта "Создавая будущее" депутат облдумы Елена Кашкарова, обращаясь к участникам церемонии, подчеркнула, что в зале собрались люди, которые всегда первыми откликаются на чью-то боль, первыми стараются помочь нуждающимся людям вернуться к полноценной жизни, те, кто стремится, чтобы в нашем обществе было комфортно и уютно всем. Парламентарий поблагодарила неравнодушных граждан за активную жизненную позицию, пожелала успехов и пообещала поддержку областных законодателей.

Директор центра "Семья" Елена Перминова поблагодарила представителей социально-ориентированных НКО за участие в прошедшей выставке проектов, подчеркнув важность состоявшегося мероприятия для развития эффективного взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственной власти.

По словам Перминовой, представленные на выставке проекты – это реально оказанная помощь людям, это работа, которая кому-то помогла преодолеть горе, трудную жизненную ситуацию, кому-то помогла реализовать себя и обрести смысл собственной жизни.