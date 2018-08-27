Леди на велосипедах выедут на набережную в сентябре

Второй костюмированный велопарад "Леди на велосипеде" начнется на тюменской набережной 8 сентября в 13 часов, сообщают организаторы.

"Леди на велосипеде" – это женский велопарад, участницы которого заранее готовят наряды и украшают велосипеды в определенной тематике, чтобы в назначенный день продемонстрировать свою красоту и с легкостью доказать, что леди на велосипеде может оставаться элегантной горожанкой.

"Каждая леди нашего города, управляющая велосипедом, достойна показать всем свою элегантность, – рассказывает организатор Екатерина Чернова. – А, чтобы создать подходящую атмосферу, мы выбрали специальную тему нашего парада – "4 стихии". Настоящая леди на велосипеде обожает велопрогулки, ветер в волосах и готова подготовить очаровательный, стильный, романтичный или дерзкий образ тематике велопарада".

Участниц и гостей мероприятия ждут насыщенная программа, интерактивные площадки от партнеров и, конечно же, награждение за самые стильные образы.

Для участия необходимо зарегистрироваться через специальную форму по ссылке. Официальная группа мероприятия здесь Велопарад "Леди на велосипеде".