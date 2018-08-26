В Тобольске реализуют программы поддержки семейных ценностей

Программы поддержки семейных ценностей, направленные на работу с детьми и родителями, реализуются в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска.

Как рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, недавно воспитанникам дошкольной группы центра организовали экскурсию в пожарную часть - 8 ОФПС по Тюменской области в Тобольске. Старший инспектор Вячеслав Терехов рассказал о том, как спасают людей из высотных зданий и тушат огонь с помощью лестницы. Он показал детям оборудование пожарной машины, продемонстрировал работу сигнальных огней-маячков и звукового сигнала – "сирены", которые помогают быстрее доехать к месту возгорания. Ребята посмотрели, как в специальных отсеках машины лежат пожарные рукава со стволами, из которых при тушении пожара струей бьет вода.

В августе состоялась и очередная встреча замещающих семей в семейном клубе "Светлячок".

Перед родителями выступила педагог-психолог Ирина Бабина, с которой они обсудили индивидуально-психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тема особенно интересная специально приглашенным приемным родителям будущих первоклассников. Говорили о многом: о мотивации детей к школе, о поддержке ребенка в этот важный в его жизни период и др.

В это же время дети занимались в сенсорной комнате. Вместе с педагогом-психологом Танзилей Кабуровой ребята совершили импровизированное путешествие по станциям, выполняя интересные задания, а потом участвовали в матчах по настольному футболу.

Завершилась встреча традиционным чаепитием. В неформальной обстановке семьи общались, делились своим опытом, впечатлениями о занятии, планами на будущее.