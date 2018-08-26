Тюменские педагоги прошли обучение в молодежных пространствах

15:32 26 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Участники педагогического форума "Нулевая четверть" посетили общественные молодежные пространства в Тюмени, где познакомились с практиками организаторов городских событий, изучили полезные мобильные приложения и другие современные возможности, которые могут пригодиться в учительской работе.

Так, например, команда мультицентра "Моя территория" подготовила для участников два практических интенсива. Организаторы социального проекта "Шанс" рассказали, как работать с социальным медиаконтентом для подростков. Участники форума посмотрели социальную рекламу медианаставников "Шанса", посвященную профилактике. Вместе с медиаменеджером проекта Юлией Киселевой и менеджером образовательных программ Иваном Карачевым пробовали написать сценарий социального продукта и обсудили полученные варианты.

А руководитель информационного отдела мультицентра "Моя территория" Алена Нечетова, и менеджер Ольга Попова провели для учителей мастер-класс "Использование мобильных приложений в педагогической практике" и показали, как с помощью мобильных приложений сделать образовательный процесс привлекательным для подростков.

Учителя познакомились с сервисом знайправо.рф, где старшеклассники с помощью интерактивных форматов могут повышать свою правовую грамотность. Поучаствовали в онлайн викторине "Открой свою Тюмень" с текстовыми и визуальными вопросами и Тюменской области и новейшей истории России, пишет "Мегатюмень".

Теги: образование , педагоги
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