Волонтеры провели творческий мастер-класс для ребят в тюменском центре "Семья"

Творческий мастер-класс по созданию мандал из пластилина провели для ребят из центра социальной реабилитации "Семья" волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" и студии "Волшебство рисунка".
Руководитель организации Юлия Тараканова перед началом занятия предупредила детей: все, нарисованное на мандале, сбывается. По ее словам, мероприятие стало настоящей эмоциональной разгрузкой для ребят. Они с удовольствием общались, рассказывали о себе и хором пели песни, пишет "Тюменская линия".
"В мандале можно нарисовать не только какие-то вещи, но свое настроение и окружение, создать целый мир. Дети очень творчески подошли к заданию: кто-то вылепил радужную планету с мармеладными змеями, живущими в бассейнах с сотовыми телефонами и сим-картами. Змеи на планете тренировались, чтобы отправиться на Землю и поразить всех своей добротой! Кто-то создал мир звезд, девочки в своем мире лепили цветочки, мальчики - машинки и покемонов", - поделилась впечатлениями Юлия.
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