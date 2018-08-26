Волонтеры провели творческий мастер-класс для ребят в тюменском центре "Семья"

14:23 26 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Творческий мастер-класс по созданию мандал из пластилина провели для ребят из центра социальной реабилитации "Семья" волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" и студии "Волшебство рисунка".

Руководитель организации Юлия Тараканова перед началом занятия предупредила детей: все, нарисованное на мандале, сбывается. По ее словам, мероприятие стало настоящей эмоциональной разгрузкой для ребят. Они с удовольствием общались, рассказывали о себе и хором пели песни, пишет "Тюменская линия".

"В мандале можно нарисовать не только какие-то вещи, но свое настроение и окружение, создать целый мир. Дети очень творчески подошли к заданию: кто-то вылепил радужную планету с мармеладными змеями, живущими в бассейнах с сотовыми телефонами и сим-картами. Змеи на планете тренировались, чтобы отправиться на Землю и поразить всех своей добротой! Кто-то создал мир звезд, девочки в своем мире лепили цветочки, мальчики - машинки и покемонов", - поделилась впечатлениями Юлия.

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