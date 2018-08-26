Волонтеры провели творческий мастер-класс для ребят в тюменском центре "Семья"

Творческий мастер-класс по созданию мандал из пластилина провели для ребят из центра социальной реабилитации "Семья" волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам" и студии "Волшебство рисунка".

Руководитель организации Юлия Тараканова перед началом занятия предупредила детей: все, нарисованное на мандале, сбывается. По ее словам, мероприятие стало настоящей эмоциональной разгрузкой для ребят. Они с удовольствием общались, рассказывали о себе и хором пели песни, пишет "Тюменская линия".