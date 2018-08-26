Тюменский "Профмодуль" укрепляет сотрудничество с северными компаниями

Тюменский завод "Профмодуль", производящий сэндвич-панели, взял курс на развитие сотрудничества с заказчиками из Югры и Ямала. Материал используют при обустройстве месторождений в Нижневартовске, Нягани и поселке Новый Порт, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Кроме того, активно сотрудничаем с предприятиями Нефтеюганска, Сургута, Ноябрьска, Пыть-Яха, где из наших материалов возводятся промышленные и торговые объекты", - говорит немецкий партнер по бизнесу завода Клаус Шольц.
Свой круг заказчиков и у токарной продукции.
"Сейчас мы обладаем большим и современным парком станков, на которых производится продукция высокого качества. Она используется на месторождениях и уже отлично себя зарекомендовала. Такая внутриобластная кооперация идет на пользу, как предприятиям юга, так и севера области. Одни получают заказы, другие качественную продукцию", - говорит Клаус Шольц.
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