Тюменский "Профмодуль" укрепляет сотрудничество с северными компаниями

Тюменский завод "Профмодуль", производящий сэндвич-панели, взял курс на развитие сотрудничества с заказчиками из Югры и Ямала. Материал используют при обустройстве месторождений в Нижневартовске, Нягани и поселке Новый Порт, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Кроме того, активно сотрудничаем с предприятиями Нефтеюганска, Сургута, Ноябрьска, Пыть-Яха, где из наших материалов возводятся промышленные и торговые объекты", - говорит немецкий партнер по бизнесу завода Клаус Шольц.

Свой круг заказчиков и у токарной продукции.