Столетие комсомола тюменская молодежь отметит марафоном добрых дел

Флешмоб добрых дел запустили молодежные организации Тюмени к 100-летию комсомола. Цель акции - сделать город лучше и напомнить людям о том, почему важно проявлять активную гражданскую позицию.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", первыми эстафету добрых дел запустили корреспонденты молодежного информационного портала Moi-Portal.ru. 5 журналистов интернет-издания высадили цветочную клумбу — надпись "ВЛКСМ 100" — возле монумента "Молодым созидателям земли Тюменской" в сквере Семена Пацко, который торжественно открыли 18 августа.

Следующими в эстафете поучаствует команда "Моей территории". В мультицентре организовали сбор вещей и школьных принадлежностей. Все желающие могут принести вещи, которые после отправятся в социально-реабилитационный центр "Семья". Приносить одежду, аксессуары, предметы школьного обихода (канцелярию, форму, рюкзаки), обувь можно до 26 августа в мультицентр "Моя территория" (Ванцетти, 1) и оставлять у офис-менеджера.

Также к челленджу #комсомолодость присоединятся команды "Медиаполиса" и молодежного театрального центра "Космос". Организаторам городских событий необходимо сделать общественно полезное дело в духе комсомола, снять видео и выложить его в соцсетях под #комсомолодость.

Отметим, что к флешмобу добрых дел могут присоединиться все желающие. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо совершить созидательный или социально полезный поступок и рассказать о нем в своих социальных сетях под #комсомолодость.