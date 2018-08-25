В Тюмени проведут благотворительный концерт классической музыки

Второй благотворительный концерт классической музыки состоится в Тюменском технопарке 28 августа. Вырученные средства направят в региональное отделение Российского детского фонда для помощи 13-летнего тюменца Вани.

В рамках проекта "Классика инноваций" в конгресс-холле технопарка выступят пианисты Яха Бахмадова, Станислав Хуланхов и виолончелист Кристиан Владила. На собранные средства фонд планирует приобрести медицинское оборудование для 13-летнего тюменца Вани.

Ребенок-инвалид борется с тяжелым генетическим заболеванием – спинальной амиотрофией. Оно неизлечимо, но с помощью реабилитационных мероприятий (массажей, лечебной физкультуры, плавания и физиопроцедур) и необходимого оборудования жизнь мальчика можно продлить. В 13 лет Ваня весит всего 16 кг, из-за деформации грудной клетки, позвоночника и слабости дыхательных путей его легкие функционируют всего на 12%. Поэтому ребенок круглосуточно подключен к аппарату вентиляции легких, пишет "Вслух.ру".

Несмотря на болезнь Ваня учится в школе на "отлично", участвует в шахматных турнирах, любит читать и рисовать. Мальчику в ближайшее время проведут операцию на позвоночнике, после чего для домашнего ухода и лечения потребуются специальный каркас и кровать с противопролежневым матрасом.

Чтобы прийти на концерт, необходимо зарегистрироваться на сайте shim72.ru. Сделать благотворительный взнос и получить входной билет можно будет на самом мероприятии.