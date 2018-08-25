Педагоги Тюменского района получают жилье

В поселке Винзили Тюменского района 10 специалистов учреждений бюджетной сферы получили жилье. Торжество по случаю первого этапа заселения проходило в местной школе искусств "Мечта".

Ключи от комнат в общежитии получили учителя Винзилинской школы и культорганизатор центра культуры и досуга. Как рассказала директор Винзилинской школы Алена Филоненко, новое жилье получили семь педагогов – шесть учителей начальных классов и один учитель русского языка и литературы. Планируется заселить как минимум трех педагогов – преподавателей географии и физики (у каждого стаж 20 лет) и учителя английского языка из Башкирии.

Многие из специалистов приехали в поселок Винзили из других муниципальных образований и даже регионов. Так, новый

учитель начальных классов Анна Бечикова перебралась в Тюменский район из Юргинского района, где они жили с мужем в съемной квартире. Ее коллегой станет Анастасия Салмина из Омской области.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, выделение жилья молодым учителям помогает в решении кадрового вопроса в бюджетной сфере поселка.

"Число учащихся ежегодно растет. Много ребят приходит в начальные классы, а потому каждый год требуются новые учителя", - пояснил замначальника управления образования Даниил Павлович. Поддержку оказало областное правительство.