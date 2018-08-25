Фольклорный ансамбль "Россияночка" из тюменского села Ермаки отмечает день рождения

Фольклорный ансамбль "Россияночка" из села Ермаки Викуловского района Тюменской области празднует 27-летие. При этом состав коллектива за время существования оставался неизменным.

10 женщин в составе ансамбля исполняют русские, белорусские песни и "самоходские", рассказала руководитель "Россияночки" Надежда Вычужанина. По ее словам, первые жители в конце XIX века пришли своим ходом и основали село Ермаки. По первой версии название села произошло от белорусского слова "ерм", означавшего возвышенность. По второй версии по местным лесам проходил Ермак со своим войском.

Ансамбль "Россияночка" участвует в фестивалях "Мост дружбы" и Дней белорусской культуры в Тюмени. В 2014 и 2017 годах исполнители из села Ермаки дали концерты в Республике Беларусь и стали лауреатами местных фестивалей.

"В прошлом году мы побывали на родине наших предков в селе Рагинь Будо-Кошелевского района, где проходила презентация документального фильма "Самоходы", посвященного живущим в Западной Сибири белорусам", - поделилась Надежда Вычужанина.

Ансамбль "Россияночка" начинался с деревенских посиделок, когда женщины собирались вместе для того, чтобы провести концерт во время праздника. Основу репертуара составляют фольклорные песни, хотя иногда артисты исполняют на концертах эстрадные и популярные песни. Среди любимых произведений - белорусские песни "По дороге верба рясна" и "Тучи не хмарые". Исполнительницы также признались, что в коллективе не хватает баяниста, пишет "Тюменская область сегодня".