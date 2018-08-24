Тюмень за день: 24 августа

Фото Светланы Бречко

Тюменские офтальмологи проведут консультации для посетителей торгового центра

Врачи "ОКБ №1" проведут День борьбы с глаукомой в ТРЦ "Сити Молл". 24 августа с 17:00 до 20:00 каждый желающий сможет проверить внутриглазное давление с целью выявления глаукомы. На основе такого экспресс-приема врач сможет дать рекомендации.

ТОП мероприятий на ближайшие выходные в Тюмени

Автобусная экскурсия по ночному городу, День рождения гриль-бара "Ин да Юса", Футбольный матч ФК "Тюмень" vs "Тамбов", кинопоказы, мастер-классы и многое другое ожидает в предстоящий уикенд жителей и гостей Тюмени. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Тюменцы предлагают сделать из заброшенного памятника архитектуры музей

На этих выходных в Тюмени в памятнике архитектуры начала прошлого века — пожарной каланче на улице Осипенко открывается выставка местных художников. Ее главной темой станет сохранение и переосмысление локального архитектурного наследия.

#ДОРОГАВШКОЛУ: в Тюмени пройдет первый технофестиваль

Перед началом нового учебного года в Тюмени пройдет первый технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ. Семейный праздник посвящен различным аспектам детской безопасности, популяризации технических и инженерных видов спорта. Организаторы технофестиваля - федеральный проект "Крепкая семья", Госавтоинспекция Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта.

Преемственность поколений станет основой ассоциации выпускников учреждений для детей-сирот Тюменской области

Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию бывшего Борковского детского дома, а ныне Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", прошло 23 августа. Значимым событием, приуроченным к празднованию юбилея, стало создание "Тюменской областной Ассоциации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".