Кудрин: "Правительство и президент предлагают новую модель жизни для граждан пожилого возраста"

Изменения пенсионного законодательства необходимы, при нынешней ситуации нет перспектив существенного улучшения качества жизни пенсионеров, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Пенсия сейчас низкая, "абсолютно недостойная нормальной жизни", — сказал он в своем выступлении на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства.

"Переход от нормальной зарплаты на треть от нее – это большой вызов и шок для любого человека", — заявил глава СП. "У нас уровень жизни пенсионеров стагнирует, а в последние годы даже снижается. Ситуация усугубляется тем, что доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджетной системы дополнительно выделить средства уже недостаточно", — считает он.

"Правительство и президент в части своих указов предлагают новую модель жизни для граждан пожилого возраста", — подчеркнул глава Счетной палаты.

"Мы должны увеличить продолжительность здоровой жизни и помочь человеку жить полноценно дольше в рамках программ активного долголетия. Вот на этом мы должны сфокусироваться", — также отметил Алексей Кудрин. По его словам, необходима система непрерывного образования, чтобы люди могли находить работу и в 40, и в 50, и в 60 лет.

"Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели", — заявил Алексей Кудрин.

Напомним, законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.