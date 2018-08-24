ТОП мероприятий на ближайшие выходные в Тюмени

Автобусная экскурсия по ночному городу, День рождения гриль-бара "Ин да Юса", Футбольный матч ФК "Тюмень" vs "Тамбов", кинопоказы, мастер-классы и многое другое ожидает в предстоящий уикенд жителей и гостей Тюмени. Подробнее - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Выставка живых тропических бабочек

На выставке тюменцы могут насладиться всей красотой мира этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 20 видов (из Индии, Китая, Египта, Америки и т.д.) Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов.

Когда: вплоть до 2 сентября

Где: ТРЦ "Премьер", 3 этаж (ул.50 лет ВЛКСМ, 63)

Стоимость: 170 — 250 рублей

Выставка "Парк роботов"

Здесь собраны более 60 удивительных роботов из Америки, Южной Кореи, Австралии, России и Японии, ностальгические ретро-зоны, потрясающие зоны виртуальной реальности, необычные мастерские будущего. Участники смогут передвигать предметы силой мысли; побывать в открытом космосе; управлять роботами; примерить образ героев из легендарной серии фильмов "Звездные войны"; стать 3D-художником; прокатиться на сигвеях и роботах, и многое-многое другое.

Когда: вплоть до 2 сентября

Где: ТРЦ "Па-На-Ма" (ул. 2-ая Луговая, 30)

Стоимость: 390 — 590 рублей (цена может измениться)

"Музей ретро-техники им. В.В. Михайлова"

Каждая модель, представленная в музее, обладает своей уникальной историей. Самый "старший" экспонат коллекции был выпущен в 1936 году, а самый "молодой" ― в 1987. Сейчас музей уже насчитывает 120 экземпляров редкой авто- и мото-техники со своей уникальной историей.

Посетители смогут последовательно проследить эволюцию технической мысли и совершенствование советского автомобиля, и перенестись в прошлое ― во времена уже не существующего государства СССР. Создатели музея планируют и дальше расширять коллекцию, чтобы тюменский музей ретро-техники стал одним из лучших.

Часы работы: ср-пт с 12:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 19:00, пн-вт — выходной

Где: ул. Велижанская 69, стр. 3

Вход свободный!

Комедия "Он, Она, окно, покойник"

Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

Когда: 24 августа в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 161 — 1000 рублей

День рождения гриль-бара "Ин да Юса"

Юса была с тобой рядом, когда ты пел в печали под Земфиру, которая кого-то искала, Юса была рядом с тобой, когда ты отмечала свой девичник и, Юса просто была всегда с тобой рядом. И сейчас организаторы хотят, чтобы ты был рядом вместе с ними в этот важный для них день... Потому что они тебя любят, а ты любишь их (они надеются). С 21:00 тебя будет приветствовать Дмитрий Чашков, а дальше... а дальше ты все увидишь. Подробности и бронь столиков 55-07-07.

Когда: 25 августа с 20:00

Где: гриль-бар "Ин да Юса" (ул. Челюскинцев, 10)

Шоу лучших поваров в рамках конкурса "Тюменская марка"

Восемь шеф-поваров приготовят блюда разных стран мира: вьетнамской, грузинской, итальянской, испанской, русской кухонь и других. Посетителям представиться возможность оценить эти блюда. Участниками шоу выступят опытные повара известных крупных ресторанов Тюмени.

Когда: 25 августа в 11:00

Где: рынок "Михайловский" (ул. Федюнинского, 55)

Вход свободный!

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