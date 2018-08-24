Тюменские офтальмологи проведут консультации для посетителей торгового центра

Врачи "ОКБ №1" проведут День борьбы с глаукомой в ТРЦ "Сити Молл".

24 августа с 17:00 до 20:00 каждый желающий сможет проверить внутриглазное давление с целью выявления глаукомы. На основе такого экспресс-приема врач сможет дать рекомендации.

Консультацию будет вести заведующий офтальмологическим отделением "Областной клинической больницы №1" Григорий Симоненко. Акция проходит при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области

За 2017 год в офтальмологическом отделении ОКБ №1 выполнено 2 603 операции. Из них - 1849 пациентов прооперированы с катарактой, 280 пациентов - с глаукомой.

Врачи-офтальмологи "Областной клинической больницы №1" рекомендуют внимательно следить за здоровьем глаз и регулярно посещать специалистов с целью профилактики.