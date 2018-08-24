#ДОРОГАВШКОЛУ: в Тюмени пройдет первый технофестиваль

14:00 24 августа 2018
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Перед началом нового учебного года в Тюмени пройдет первый технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ.

Семейный праздник посвящен различным аспектам детской безопасности, популяризации технических  и инженерных видов спорта. Организаторы технофестиваля - федеральный проект "Крепкая семья", Госавтоинспекция Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта.

В рамках технофестиваля на Центральной площади Тюмени с 12:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по  фигурному вождению велосипеда, оказанию первой помощи при ДТП, тотальный экзамен по ПДД. Пройдут мастер-классы по безопасности детей, в том числе дорожной,  викторина "Безопасный интернет", профориентационные площадки детских клубов и ВУЗов.

В программе мероприятия - выступления картингистов, автограф-сессия с участием  автоспортсменов, выступления байкеров и инспекторов ДПС, спортсменов стрит-воркаут,  черлидеров, творческих коллективов.

Для детей и взрослых будут работать выставка спортивных, современных и ретро-автомобилей.

Сотрудники ГИБДД вручат всем  юным участникам мероприятия световозвращатели, шары с логотипом фестиваля значки и памятки. Ярким обещают стать показательное задержание автоинспекторами правонарушителей, сноуборд и танковый радиоуправляемый биатлон, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

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Теги: безопасность , безопасность дорожного движения , воркаут , ГИБДД , дети
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