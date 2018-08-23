У тюменцев есть шанс выиграть детский домик

Производственно-строительная компания "Абсолют" запустила розыгрыш детского домика в официальной группе "ВКонтакте". Условия конкурса просты, а победитель получит отличный подарок для своего ребенка.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы, поставить лайк и сделать репост записи о конкурсе, а также добавить любой комментарий у себя на стене. Счастливчиков определят 7 сентября при помощи генератора случайных чисел.

Напомним, компания "Абсолют" строит дома из уникального материала теплоблока, а также занимается производством непосредственно самого материала. Официальный сайт организации расскажет будущим клиентам о последних новостях и преимуществах компании –http://absolutstroi.ru.

Уточнить подробности можно по телефонам +7-(3452)-60-48-84, +7(929)-26-94-884, либо посредством электронной почты manager@absolutstroi.ru. Офис продаж расположен по адресу г. Тюмень, ул. Осипенко 81 корп. 4, офис 4/11б.