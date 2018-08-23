Ребята из "Отрядов мэра" получают трудовой опыт в центре "Семья"

Пятеро подростков из "Отрядов мэра" в августе получили первый трудовой опыт в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья". Здесь ребята оказывают помощь сотрудникам центра, как внутри помещения, так и на прилегающей территории.

Часть ребят работают в "Лавке добра" на территории центра, куда отзывчивые горожане приносят находящиеся в хорошем состоянии вещи для малообеспеченных семей и пенсионеров: одежду, бытовую технику, домашнюю утварь, игрушки. "Мэровцы" помогают специалистам в сортировке поступающих от населения вещей.

На прилегающей территории Центра помощники осуществляют ремонтные работы, выполняя несложные задания по благоустройству территории.

"Мы всегда рады помощникам, волонтерам, ребятам из "Отрядов мэра", желающим помочь. С проектом летней занятости подростков мы сотрудничаем уже несколько лет, выигрывают от этого все – наш центр, наши подопечные, и сами ребята, которые получают трудовой опыт, развивают навыки, а также могут видеть, как реализуются социальные проекты", - отметила директор Регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель — Елена Перминова.