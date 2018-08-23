Медработники школ и детсадов накануне учебного года прошли обучающий семинар

В гимназии №16 Тюмени 22 августа работала площадка по реализации проекта "Школьная медицина" в Тюменской области, которая проходит в рамках подготовки к августовскому совещанию и началу учебного года.

Участниками мероприятия стали более 300 медицинских работников дошкольных, общеобразовательных организаций, заведующих отделениями организацией медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях и заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе.

Перед началом работы секции, участники проекта "Школьная медицина" прошли мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и могли не только проконтролировать артериальное давление, но и получить рекомендации, пройти контроль массы тела и определить свой метаболический возраст на "умных" медицинских приборах.

А также познакомиться с наглядными обучающими пособиями по здоровому питанию, правилами гигиенического ухода за собой, разработанные специалистами Департамента здравоохранения Тюменской области и Центра медицинской профилактики.

В работе секции были сделаны акценты на следующие темы: "Формирование приверженности к вакцинации у детей и родителей", "Актуальные вопросы туберкулинодиагностики", "Бремя аллергических заболеваний у детей", "Современный взгляд на проблему детского ожирения" и др.

С докладом "Мероприятия по снижению риска ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях" выступила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.