Сдать экспресс-тест на ВИЧ и сделать флюорограмму тюменцы смогут на Цветном бульваре

Бесплатное анонимное тестирование в рамках всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" пройдет 22 августа на Цветном бульваре с 10 до 18 часов.

Акция проводится Минздравом России и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивацию населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Организаторы уверены, что удобное расположение МПТ в общественных местах, возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации привлекут внимание жителей к тематике проекта и послужат стимулом к прохождению тестирования.

Торжественное открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится акция 7 ноября в Калининграде. Маршрут акции проложен через 30 регионов. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах.