"Дом.ru" предлагает Wi-Fi в полную силу – на всю квартиру

Телеком-оператор "Дом.ru" запускает новую линейку высокоскоростных Wi-Fi роутеров. Теперь все устройства поддерживают скорость от 100 Мбит/c и работают в 2 диапазонах частот, что гарантирует качество сигнала и максимальную зону покрытия. Роутеры выгодно отличаются от моделей, которые продаются в магазинах, ценой и программным обеспечением.

В линейке роутеров – 6 моделей, которые разделены на три класса. Стандартный роутер (класс D1) обеспечит комфортный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с в 1-2 комнатных квартирах (площадь до 45 кв. м) и позволит одновременно выходить в сеть с 6 устройств. Скоростной роутер (класс D3) подойдет семьям, которые проживают в 2-3 комнатных квартирах (до 60 кв. м) и выходят в интернет одновременно с нескольких устройств (до 10). Скорость соединения "по воздуху" составит до 300 Мбит/с, "по кабелю" – до 1 Гбит/с. Премиальный роутер (класс D6) обеспечит скорость до 600 Мбит/с "по воздуху" и до 1 Гбит/с "по кабелю". Такое устройство оптимально для активных интернет-пользователей с большим количеством беспроводных устройств (до 15), которые живут в квартирах с большой площадью (до 80 кв. м). Премиальный роутер поддерживают технологию Beamforming. Она позволяет определить, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усилить его.

Еще одно новое решение от "Дом.ru" - организация домашней Wi-Fi сети в квартирах нестандартной планировки или большой площади (до 200 кв. м). Сеть представляет собой комплект из 2 роутеров, расположенных таким образом, чтобы обеспечить стабильный Wi-Fi сигнал на всей площади квартиры. Для этого технический специалист компании с помощью специального мобильного приложения построит виртуальную карту покрытия квартиры Wi-Fi сетью и выберет лучшее место для оборудования. Роутеры, представленные для этого решения, обеспечивают скорость до 300 Мбит/с "по воздуху" и одновременное подключение до 30 устройств.

Все устройства работают одновременно в 2 диапазонах частот – 2,4 и 5 Ггц. Частота 2,4 ГГц является наиболее используемой для передачи информации по Wi-Fi, что снижает производительность роутеров. Работа на свободной частоте 5 ГГц гарантирует более высокую скорость без помех и разрывов. Новые роутеры "Дом.ru" автоматически переключают подключенные устройства – ноутбуки, планшеты, смартфоны - с зашумленных каналов, что улучшает скоростные характеристики интернета и обеспечивает максимальную зону покрытия.

Модельный ряд представлен известными марками Rotek, TP-Link и (для домашней Wi-Fi сети) D-Link. Программное обеспечение и скоростные характеристики всех моделей оптимизированы. Оборудование можно приобрести в собственность или рассрочку сроком на 1 год. Стоимость роутеров – 1440 (D1), 2400 (D3), 6600 (D6) и 6000 (для домашней Wi-Fi сети) рублей, это примерно на 10-15% ниже, чем в крупных сетевых магазинах на аналогичные модели.

"98% интернет-пользователей "Дом.ru" используют беспроводное подключение, а более половины имеют 3 и более устройств с доступом в сеть. Мы хотим сделать наших клиентов счастливыми и обеспечить им доступ в интернет в каждом уголке квартире - в спальне, на кухне, балконе или в ванной. Для этого мы разработали специальные тарифы, обновили линейку Wi-Fi роутеров и изменили процессы подключения, сервиса и диагностики оборудования", – отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Подробности - на сайте и в разделе "Wi-Fi оборудование" в личном кабинете.