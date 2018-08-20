"Дом.ru" запустил первую ТВ-приставку c Wi-Fi

Телеком-оператор "Дом.ru" запустил новую ТВ-приставку Like Box. Это первая приставка компании, которую можно подключить к интернету по Wi-Fi.

В числе других возможностей приставки – телеархив (просмотр программ в течение 3 дней после ТВ-эфира), родительский контроль (пароль на каналы, фильмы и сериалы), выбор языка канала, электронная ТВ-программа. Прямо с экрана ТВ можно подключить дополнительные пакеты каналов (фильмовые, спортивные, детские и др.), выбрать и посмотреть фильмы из видеотеки, прочитав их описание и каталог актеров. Также Like Box имеет удобную систему поиска и функцию быстрого переключения каналов. В дальнейшем приставка будет оснащена интеллектуальной системой рекомендаций для каждого абонента.

Like Box подключается к любому телевизору через HDMI-разъем или аналоговый вход jack-3RСA, быстро настраивается и легко управляется всего 6 кнопками с отдельного универсального пульта (для приставки и телевизора). Стоимость в рассрочку на 1 год - 300 рублей в месяц, при единовременной оплате – 3600 рублей. Часть моделей оснащена встроенным Wi-Fi модулем, что позволяет получать доступ к интерактивным сервисам без проводного подключения к роутеру. Устройство доступно всем клиентам при подключении к интернету или пакету услуг "Дом.ru".

"Все больше клиентов готовы пользоваться прогрессивными и удобными решениями. Мы рады предложить им Like Box. Наша ТВ-приставка – это новый интерфейс, разработанный с учетом лучших мировых практик, система рекомендаций, учитывающая индивидуальные предпочтения, удобство пользования и оплаты контента. Новая приставка позволит легко и быстро управлять телевидением", – отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Андрей Сурнин.

Клиенты цифрового ТВ "Дом.ru TV" могут смотреть до 219 ТВ-каналов, в том числе сразу 85 каналов – в HD. Телеканалы передаются по коаксиальному (телевизионному) кабелю, а интерактивные сервисы (телеархив и др.) - через интернет-кабель. Гибридная технология гарантирует высокое качество изображения, которое не зависит от внешних факторов, и позволяет оператору добавлять новые функции. Обновление ПО Like Box проходит в режиме ожидания, незаметно для клиента. До конца года приставку можно будет подключить и по технологии IPTV.